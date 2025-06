La defensa de Borràs respon a la Fiscalia que el "penediment" no és un requisit per indultar-la

Sosté que si no compartia el plantejament judicial hauria d'haver recorregut la sentència

L'advocat de l'ex-presidenta del Parlament de Catalunya Laura Borràs, Gonzalo Boye, ha presentat un escrit contra l'informe de la Fiscalia Superior de Catalunya que rebutja concedir l'indult a Borràs, on el lletrat afirma que el Codi Penal no exigeix el "penediment", segons el document consultat per Europa Press.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va condemnar a Borràs a 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental per haver trossejat contractes en favor d'un amic quan presidia la Institució dels Lletres Catalans --entre 2013 i 2018-- per valor de 335.700 euros però, a la sentència, va suggerir un indult parcial a causa de l'elevada condemna imposada.

Després de l'oposició de la Fiscalia al fet que se li concedeixi, el seu advocat sosté, com ha avançat 'El Món', que a l'article 4.3 del Codi Penal no exigeix "en cap moment, ni penediment ni 'reeducació'" i argumenta que introduir tals requisits és un intent de reinterpretació moralitzadora, en les seves paraules textuals.

A més de "deformar" els requisits del citat article, Boye critica que la Fiscalia utilitzi un terme inexistent en el Codi Penal, textualment, per referir-se als delictes pels quals va ser condemnada l'exlíder de Junts: la corrupció administrativa.

Una "categoria fantasmal no reconeguda pel legislador, que només serveix per dramatitzar el relat acusatori i reforçar un discurs extrajurídic més propi de l'editorial d'un diari que d'una al·legació fiscal", assegura Boye.

Titlla de "paradoxal" que la Fiscalia no recorregués la sentència del TSJC --que ja preveia un indult-- i diu que pretén esmenar-ho ara per la via indirecta.

Si el ministeri públic no compartia el plantejament judicial, prossegueix el lletrat, hauria d'haver presentat un recurs de cassació, però "no ho va fer", sinó que va optar pel silenci processal.

Oposar-se ara a l'indult de Borràs, diu Boye, només pot "entendre's com una esmena oportunista al judici propi de la seva inactivitat anterior".

"IMPUGNACIÓ RETROSPECTIVA"

Boye recorre a la ironia i assenyala que la Fiscalia invoca una nova categoria processal, "la impugnació retrospectiva sense recurs formal" per esmenar el que no va voler combatre, corregir el que ja va consentir i, a més, fer-ho des de la solemnitat d'un escrit d'al·legacions sobre l'indult, en les seves paraules.

Una sol·licitud que, per a la defensa de Borràs, "manca de respatller legal" i constitueix un abús de dret i un frau processal.