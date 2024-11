Defensa anuncia que 250 militars més s'afegeixen aquesta tarda als 1.700 ja desplegats a València per la dana

MADRID 1 nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Defensa ha indicat que aquest divendres a la tarda 250 militars més, principalment d'unitats d'enginyers, s'afegiran als 1.700 ja desplegats a València per ajudar amb les tasques de rescat i reconstrucció dels territoris afectats per la dana. Està previst que demà s'incorporin 500 efectius més de l'exèrcit.

"Aquesta tarda s'amplien els efectius a les províncies afectades per la dana amb 250 militars més, principalment, d'unitats d'enginyers. En acabar el dia, hi haurà 2.000 militars desplegats en feines, entre d'altres, de desenrunament, rescat i repartiment de provisions", ha publicat el ministeri encapçalat per Margarita Robles.

Segons ha indicat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, qui ha comparegut junt amb el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el dissabte vinent arribaran 500 militars més a la zona.

En el matí d'aquest divendres 500 efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) s'han incorporat a les feines de rescat i la ministra Robles va afirmar en una entrevista que s'incrementaran els efectius de l'exèrcit el temps que "calgui" i "amb tots els mitjans materials".

"L'exèrcit va treballar a la zona que s'havia sectoritzat i ara com ara el compromís absolut i total és que estaran a totes les localitats amb tota la potència que té l'exèrcit, amb els 120.000 homes i dones de l'exèrcit si fos necessari, amb tots els mitjans materials, seguint un ordre, seguint un planejament", va assegurar Robles.