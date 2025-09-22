Deeplabs es transforma en SID amb l'objectiu d'ampliar la seva presència europea

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Deeplabs, plataforma dedicada al desenvolupament de hubs privats d'innovació a Espanya i Europa, ha anunciat aquest dilluns un canvi de nom i marca: a partir d'ara passa a dir-se SID (Science & Innovation Districts).
"Aquest canvi reflecteix l'ambició d'ampliar la seva presència a nivell continental i consolidar un model europeu d'actius dedicats a la ciència i la innovació de nova generació", informen en un comunicat, en el qual recorden l'entrada de nous socis estratègics al capital de la companyia, entre els quals Colonial.
"L'evolució de Deeplabs cap a SID respon a una visió estratègica: construir una xarxa de hubs científics i d'innovació que transcendeixi fronteres i reforci el lideratge europeu en sectors estratègics", ha assegurat el co-CEO de SID, Javier de Pablo.