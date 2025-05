Dedit reclama a Loteries i Apostes de l'Estat regular la venda online i evitar un canal únic

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -

L'Associació per a la Defensa Digital de la Loteria (Dedit) va entregar aquest dimecres a la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (Selae) un total de 652 signatures d'administradors de loteria per reclamar la regulació de la venda online i evitar que imposi un canal únic al sector, informa en un comunicat Dedit.

La declaració fa una crida per impulsar un diàleg "obert i real" amb les associacions representatives i actors implicats del sector, per així adoptar mesures concretes davant de la situació d'inseguretat jurídica per la falta de regulació específica de canals de venda online.

El president de Dedit, Jon Urkiola, ha recordat que el sector porta 20 anys sense regulació de la venda online de loteria, i tot i que el Congrés aprovés una Proposició No de Llei instant a aquesta regulació, "no s'ha donat ni un pas".

"Els administradors de loteria no volem que ens imposin canals digitals, volem poder competir tècnica i tecnològicament en la venda online", ha assenyalat Urkiola, que ha recordat que plataformes i pàgines web de venda online funcionen des d'abans de l'actual Llei del Joc de 2011.

Finalment, des de Dedit consideren que les futures regles per regir aquesta situació han de ser fruit d'un procés "transparent i participatiu", i que contempli la realitat del mercat com els interessos de totes les parts implicades.