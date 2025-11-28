Decretat el tancament total d'accés al mitjà natural en 12 municipis de Barcelona per la PPA

CONSELLERIA DE AGRICULTURA
BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha activat de forma immediata un conjunt de mesures excepcionals de control, prevenció i bioseguretat després de detectar-se dos casos de Pesta Porcina Africana (PPA) en dos senglars morts, que inclouen el tancament total al medi natural a 12 municipis de Barcelona
A la zona més propera al punt d'afectació (radio de 6 quilòmetres), que comprèn 12 municipis, s'ha decretat el tancament total d'accés al medi natural, la suspensió de qualsevol activitat de caça i treballs forestals, la prohibició de qualsevol activitat en zona rústica per motius de bioseguretat i la instal·lació de barreres físiques i químiques, així com paranys per al control de senglars.
OPERATIUS CONJUNTS
En aquesta zona s'ha ordenat activar operatius conjunts amb CAR, Mossos d'Esquadra, Seprona i tècnics del departament i els municipis afectats --tots ells a la província de Barcelona-- són Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de la Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Rubí.
En un segon perímetre de seguretat de 20 quilòmetres, que inclou 64 municipis, s'apliquen restriccions específiques: limitació d'activitats d'oci, de caça i vinculades a la biodiversitat prohibició d'aquelles actuacions que puguin interferir en les tasques de control poblacional i bioseguretat, i queda restringit l'accés a la totalitat del Parc del Collserola per a les activitats d'oci.
REUNIÓ AMB ALCALDES
El departament ha convocat una reunió d'urgència amb alcaldes dels municipis afectats, la Diputació de Barcelona, els consells comarcals i la direcció del Parc de Collserola per coordinar les actuacions i assegurar la màxima eficàcia del dispositiu.
S'ha fet arribar un paquet de recomanacions als municipis per reforçar la prevenció: intensificar la neteja de papereres i contenidors, situar les menjadores dels gats en punts elevats, avisar la ciutadania que està prohibit donar de menjar als senglars, tancar les zones de pícnic fins un altre avís i trucar al 112 en cas de trobar un senglar mort i no manipular-lo.
El departament recorda que la PPA no afecta a les persones, però representa un risc greu per al sector porcí, per la qual cosa demana la col·laboració de tota la ciutadania i dels ens locals per garantir l'eficàcia de les mesures adoptades.