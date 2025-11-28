Publicat 28/11/2025 19:53

Decretat el tancament total d'accés al mitjà natural en 12 municipis de Barcelona per la PPA

En un segon perímetre de seguridad de 20 quilòmetres s'inclouen restriccions específiques

El conseller Ordeig atén als mitjans pels casos de pesta porcina africana.
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha activat de forma immediata un conjunt de mesures excepcionals de control, prevenció i bioseguretat després de detectar-se dos casos de Pesta Porcina Africana (PPA) en dos senglars morts, que inclouen el tancament total al medi natural a 12 municipis de Barcelona

A la zona més propera al punt d'afectació (radio de 6 quilòmetres), que comprèn 12 municipis, s'ha decretat el tancament total d'accés al medi natural, la suspensió de qualsevol activitat de caça i treballs forestals, la prohibició de qualsevol activitat en zona rústica per motius de bioseguretat i la instal·lació de barreres físiques i químiques, així com paranys per al control de senglars.

OPERATIUS CONJUNTS

En aquesta zona s'ha ordenat activar operatius conjunts amb CAR, Mossos d'Esquadra, Seprona i tècnics del departament i els municipis afectats --tots ells a la província de Barcelona-- són Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de la Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Rubí.

En un segon perímetre de seguretat de 20 quilòmetres, que inclou 64 municipis, s'apliquen restriccions específiques: limitació d'activitats d'oci, de caça i vinculades a la biodiversitat prohibició d'aquelles actuacions que puguin interferir en les tasques de control poblacional i bioseguretat, i queda restringit l'accés a la totalitat del Parc del Collserola per a les activitats d'oci.

REUNIÓ AMB ALCALDES

El departament ha convocat una reunió d'urgència amb alcaldes dels municipis afectats, la Diputació de Barcelona, els consells comarcals i la direcció del Parc de Collserola per coordinar les actuacions i assegurar la màxima eficàcia del dispositiu.

S'ha fet arribar un paquet de recomanacions als municipis per reforçar la prevenció: intensificar la neteja de papereres i contenidors, situar les menjadores dels gats en punts elevats, avisar la ciutadania que està prohibit donar de menjar als senglars, tancar les zones de pícnic fins un altre avís i trucar al 112 en cas de trobar un senglar mort i no manipular-lo.

El departament recorda que la PPA no afecta a les persones, però representa un risc greu per al sector porcí, per la qual cosa demana la col·laboració de tota la ciutadania i dels ens locals per garantir l'eficàcia de les mesures adoptades.

