La declaració voluntària d'Ábalos, pendent que el Suprem l'ajorni perquè l'exminstre pugui estudiar la causa

Intentarà "desmuntar les mentides" de De Aldama i l'informe de la UCO que li va atribuir un paper rellevant en el cas Koldo

MADRID, 8 des. (EUROPA PRESS) -

L'exministre de Transports José Luis Ábalos tenia previst acudir aquest dijous, a les 10.00, al Tribunal Suprem (TS) per declarar voluntàriament com a investigat en el cas Koldo a fi d'anar "desmuntant mentides", tant les que atribueix al presumpte facilitador del cas Koldo, l'empresari Víctor de Aldama, com a l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) que li atribueix un paper rellevant en la suposada trama, però va demanar ajornar la cita per poder estudiar la causa.

L'instructor del cas Koldo a l'alt tribunal, el magistrat Leopoldo Puente, va oferir a l'exdirigent socialista la possibilitat de declarar de manera voluntària com a investigat abans de resoldre si escau o no elevar el corresponent suplicatori al Congrés dels Diputats per la condició d'aforat d'Ábalos, actual membre de la cambra baixa.

El que va ser secretari d'Organització del PSOE va acceptar l'oferiment, si bé amb prou feines una setmana abans va sol·licitar a Puente que ajornés la cita perquè fins al passat 5 de desembre no ha tingut accés complet a la investigació, a causa de problemes informàtics, per la qual cosa ha requerit més temps per analitzar-la per poder declarar "amb totes les garanties".

Fonts de la defensa consultades per Europa Press asseveren que l'exministre mirarà d'anar "desmuntat les mentides de De Aldama", les que hauria abocat tant a la seva declaració voluntària del 21 de novembre davant del jutge de l'Audiència Nacional (AN) que investiga el cas Koldo, Ismael Moreno, com en l'escrit que va presentar el 4 de desembre davant del Suprem.

En l'escrit esmentat, al qual va tenir accés aquesta agència de notícies, De Aldama assegura que va pactar amb Ábalos donar-li un pis situat al passeig de la Castellana de Madrid --valorat en 1,9 milions d'euros-- com a "garantia" dels pagaments que una sèrie de constructores li farien en un futur a canvi de contractes "preadjudicats" d'obra pública.

En la seva declaració a l'Audiència Nacional, a la qual també va tenir accés Europa Press, l'empresari va manifestar que havia lliurat "comissions" per la venda de mascaretes a Ábalos quan era titular de Transports en el seu despatx al Ministeri.

"Llavors aproximadament vostè xifra en 250.000 euros les quantitats que hagués pogut percebre el senyor Ábalos?", li va preguntar el fiscal del cas, a la qual cosa l'empresari va contestar de manera taxativa que no es tractava d'una aproximació. "No. 250.000 euros que va percebre el senyor Ábalos. Que va percebre", va precisar.