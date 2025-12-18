DBRS confirma el ràting de CaixaBank en 'A (alt)' amb perspectiva 'estable'

MADRID 18 des. (EUROPA PRESS) -
Morningstar DRBS ha reafirmat el ràting creditici d'emissor a llarg termini del Grup CaixaBank en 'A (alt)' amb tendència 'estable', segons l'informe publicat aquest dijous.
En l'informe, DBRS explica que les seves qualificacions reflecteixen "la sòlida i resilient rendibilitat" del Grup CaixaBank en un entorn de tipus d'interès a la baixa.
A més a més, l'agència preveu que el banc mantingui els nivells actuals de rendibilitat a mitjà termini gràcies a la diversificació d'ingressos, el creixement del crèdit esperat, la gestió activa del marge d'interès net i el control de costos operatius.
També té en compte la fortalesa de la franquícia a Espanya, on el banc és líder amb significatives quotes de mercat en préstecs, dipòsits, gestió patrimonial i assegurances, a més de la bona posició de capital amb amplis marges respecte als requisits regulatoris exigits.
Morningstar DBRS també valora de manera positiva el perfil de finançament i liquiditat, la "millora contínua" de la qualitat d'actius. Com a contrapunt, l'anàlisi posa en relleu que CaixaBank manté una taxa de morositat "lleugerament per sobre" de la mitjana europea.
L'agència indica que es podria produir una alça en les qualificacions creditícies del banc com a conseqüència d'una millora del ràting del deute sobirà espanyol, juntament amb una millora "substancial" del perfil de risc de l'entitat, mantenint alhora una rendibilitat i uns nivells de capital "sòlids".
També es valoraria significativament si CaixaBank tingués una diversificació del negoci a nivell internacional.