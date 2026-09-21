David Quirós: L'Hospitalet (Barcelona) "no pot créixer més" i si ho fa ha de ser amb lògica

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), David Quirós, ha assegurat aquest dilluns que la ciutat "no pot créixer més" i que, allà on passi, s'ha de fer amb coherència i lògica, i ha remarcat la voluntat d'assolir la majoria més àmplia possible en les futures eleccions municipals del 2027.
"Les solucions o el problema de l'habitatge no es gestionaran únicament i exclusivament des d'un ajuntament. Necessitem una mirada metropolitana i fins i tot de país", ha dit en una entrevista a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, en la qual ha apuntat que la modificació de la llei d'urbanisme és una bona eina per incrementar el parc d'habitatge on es pugui.
De la llei, també n'ha destacat que es garanteixi que els ajuntaments puguin restringir l'augment del parc d'habitatge i ha subratllat que demanarà que "bona part" del territori de la ciutat quedi fora la possibilitat de fer habitatge o convertir qualsevol espai en habitatge.
Preguntat per la baixada de les dades de criminalitat a la ciutat, el primer edil ha manifestat que ja s'ha produït un canvi de tendència i que el "repte" és mantenir la baixada.
Respecte a les futures eleccions municipals del 2027, en les quals es presenta com a candidat socialista, ha expressat la voluntat d'"assolir la majoria més àmplia possible" i s'ha mostrat obert a parlar amb els altres grups municipals independentment del resultat.