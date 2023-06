David Mascort assumeix la cartera d'Acció Climàtica i es compromet a "encarar els reptes de país"

Jordà celebra que es continuï la transformació verda i afirma que el camí està "més que marcat"



BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

El fins ara secretari general de la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, ha assumit aquest dimarts la cartera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat i s'ha compromès a "continuar treballant en encarar els reptes de país".

Ho ha dit en l'acte de traspàs de funcions al costat de la ja exconsellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà, a qui ha agraït els cinc anys que han treballat junts a la Conselleria: "És amiga més que companya".

Mascort relleva en el càrrec de consellera d'Acció Climàtica a Jordà, que es presenta de número 2 a les llistes d'ERC per Barcelona a les eleccions generals.

El traspàs s'ha realitzat en el despatx del conseller a la seu de la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, on Mascort ha assegurat que des del seu equip continuaran treballant "en el mateix camí" que tenien traçat.

"La Conselleria és un gran equip amb totes les seves potes i seria absurd que jo, que he treballant com el que més perquè els projectes veiessin la llum, ara digués que no tenen sentit", ha afegit.

TERESA JORDÀ

Jordà ha celebrat que la Conselleria continuï amb la transformació verda que van iniciar "per encàrrec del president ara fa dos anys, però també amb els projectes que des de fa tres anys" porten treballant respecte al sector primari.

Segons ella, encara queda treball per fer "però el camí està més que marcat", i ha dit textualment que el relleu per part de Mascort és el millor regal que li podrien fer.