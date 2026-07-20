David Martínez, l'exconseller de Sabadell que va recolzar l'OPA de BBVA, ven l'1,5% de la seva posició al banc

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
MADRID 20 jul. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller de Sabadell, David Martínez, qui durant l'OPA de BBVA va recolzar a l'entitat presidida per Carlos Torres en el seu intent per fer-se amb el banc vallesà, ha venut l'1,558% de la participació que mantenia al Sabadell, reduint el seu pes al capital des del 3,495% fins a l'1,937%, segons figura en els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) consultats per Europa Press.
La participació del multimilionari mexicà es compon únicament de drets de vot atribuïts a les accions (1,937%), per la qual cosa no manté cap títol a través d'instruments financers.
Així, després de l'ajust, l'inversor passa a tenir en possessió 4,88 milions d'accions, que, a tancament de mercat d'aquest dilluns --3,2 euros per títol--, suposa un valor de més de 15,64 milions d'euros.
Martínez va ser una de les figures que més clarament va recolzar l'operació plantejada per BBVA. L'exconseller va defensar públicament que la integració entre ambdues entitats podria generar valor per als accionistes, una postura que va contrastar amb el rebuig mostrat pel consell d'administració de Banc Sabadell, que des de l'inici va considerar que tant la primera com la segona oferta infravaloraban el potencial de l'entitat i no reflectien el seu valor real.
L'inversor mexicà va renunciar al càrrec de conseller dominical del Sabadell el passat 27 de novembre, després de 12 anys de participació al consell de l'entitat catalana i un mes després de transcendir el resultat de l'operació.
L'OPA de BBVA sobre Banc Sabadell va fracassar finalment en ser acceptada només pel 25,47% de les accions amb dret a vot.
En total, va ser acceptada per 1,27 milions d'accions que representaven un total del 25,33% de les accions a les quals es va dirigir l'oferta i del capital social de la societat afectada, i un 25,47% dels drets a vot de Sabadell, calculat aquest últim percentatge excloent l'autocartera de Banc de Sabadell.