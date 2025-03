David Lucas reivindica a Barcelona que la llei d'habitatge funciona i no ha fet "caure" el mercat

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -

El secretari d'estat d'Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas, ha reivindicat aquest dijous en una jornada a Barcelona que la llei d'habitatge funciona davant els qui van dir que "faria caure el mercat de lloguer", segons ha informat el Govern central en un comunicat.

Així, ha celebrat les dades presentades per la Generalitat, que assenyalen que el lloguer ha baixat un 6,4% a Barcelona i un 3,7% en el conjunt de Catalunya després d'un any de l'entrada en vigor de la regulació de preus a les zones tensionades.

En aquest sentit, Lucas no només ha reivindicat el control de preus, sinó també "l'estabilitat" dels inquilins gràcies a la renovació dels contractes de lloguer.

El secretari d'estat també ha repassat la resta de polítiques que el Govern central ha desplegat en els últims anys, amb especial incidència en la Finestreta Única Digital d'Arrendaments i la seva "rellevància" per als lloguers turístics.

Així mateix, ha avançat les pròximes mesures que s'executaran, com ara el Perte d'industrialització de la construcció o el nou Pla estatal d'habitatge, en el qual no hi haurà "ni un euro" destinat a construir habitatge que no tingui caràcter públic.