David Cid assegura que l'aposta de Comuns per Sumar "és ferma"

Acusa la Conselleria d'Educació d'"escàndol" per la interpretació de PISA



BARCELONA, 9 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels comuns al Parlament de Catalunya, David Cid, ha assegurat aquest divendres que l'aposta del seu partit "per Sumar és ferma", i ha afegit que l'entristeix la ruptura de Podem amb els de Yolanda Díaz.

"El 23 de juliol, el fet d'anar plegats ens va donar un molt bon resultat i crec que, la veritat, és un moment en el qual cal posar els interessos de la gent per davant dels interessos del partit", ha assenyalat en una entrevista en el programa 'Faristols' de Ràdio 4, recollida per Europa Press.

Davant aquesta situació, ha reafirmat el compromís del seu partit per "construir aquest bloc d'esquerra i plurinacional, sobretot davant les amenaces de la dreta i de l'extrema dreta".

"Ens hem de centrar, insisteixo, a desplegar l'agenda del Govern central. A més, ho hem vist aquests dies, també hi ha batalles fonamentals dins del Govern espanyol que necessitaran l'acompanyament de les forces d'esquerres, però també la mobilització social", ha afegit.

ACUSA EL GOVERN D'"ESCÀNDOL" PER L'INFORME PISA

Ha acusat la Conselleria d'Educació d'haver causat un "escàndol sideral" per la seva interpretació dels resultats de Catalunya de l'Informe del Programa per a l'Avaluació Integral d'Alumnes (PISA), i ha afegit que amb una rectificació no n'hi ha prou.

El portaveu de Comuns ha considerat que Catalunya "va perdre molt temps amb l'anterior conseller d'Educació", Josep González Cambray, i ha afegit textualment que el Govern està molt perdut.

PRESSUPOSTOS PER AL 2024

Preguntat pels pressupostos de la Generalitat per al 2024, ha respost que Comuns està "molt insatisfet" amb el grau del compliment de l'acord pressupostari assolit amb el Govern dels comptes del 2023.

Cid ha acusat la Generalitat d'incomplir els pactes, especialment en matèria d'habitatge i de salut pública, qüestions que pel seu partit són de "màxima prioritat".