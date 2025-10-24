D'Ars, premiada en el 13è Concurs de marques de moda de Rec.0 i 080 Barcelona Fashion

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
La firma emergent D'Ars ha estat premiada en la 13a edició Concurs de marques de moda de Rec.0 i 080 Barcelona Fashion, informa la Conselleria d'Empresa i Treball en un comunicat aquest divendres.
L'objectiu del concurs és donar suport i visibilitat al talent emergent del territori, i les finalistes han estat L'Anis Gallery i Nuevo Design.
D'Ars recupera teixits antics i vintage per "crear peces úniques i atemporals" i integra artesania i sostenibilitat de les seves col·leccions.