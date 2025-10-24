Publicat 24/10/2025 10:59

D'Ars, premiada en el 13è Concurs de marques de moda de Rec.0 i 080 Barcelona Fashion

La firma emergent D'Ars ha estat premiada en la 13a edició Concurs de marques de moda de Rec.0 i 080 Barcelona Fashion, informa la Conselleria d'Empresa i Treball en un comunicat aquest divendres.

L'objectiu del concurs és donar suport i visibilitat al talent emergent del territori, i les finalistes han estat L'Anis Gallery i Nuevo Design.

D'Ars recupera teixits antics i vintage per "crear peces úniques i atemporals" i integra artesania i sostenibilitat de les seves col·leccions.

