El DAO de la Guàrdia Civil defensa la seva "innocència" i assegura que no pensa dimitir

César Vallejo Rodríguez - Europa Press
MADRID 17 jul. (EUROPA PRESS) -
El director adjunt operatiu (DAO) de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, ha defensat al Senat la seva "innocència" en el cas Leire Díez pel qual està imputat, i ha repetit diverses vegades que no té la intenció de dimitir encara que posteriorment hi hagi un judici contra ell.
"No tinc cap motiu per dimitir", ha recalcat Llamas durant la seva compareixença en la comissió d'investigació del Senat sobre el cas Koldo davant les preguntes de la portaveu d'UPN, María del Mar Caballero, i el senador de Vox Ángel Pelayo sobre si té previst dimitir.
El DAO ha repetit diverses vegades que no pensa dimitir i que els seus superiors li mantenen la confiança: "Hi ha multitud de guàrdies civils de totes les feines imputats, investigats i en situacions processals infinitament pitjors que la meva i es mantenen al càrrec".
Preguntat pel lema de la Guàrdia Civil 'l'honor és la meva divisa', el tinent general creu que el qüestionament de l'honor i del propi cos no s'estableix "en tercers", sinó que correspon a ell mateix i als seus superiors.
Llamas ha desvelat que ha parlat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, després de la seva imputació i li ha traslladat que li sembla "injusta" aquesta situació i que per això el manté al càrrec.
Quant a l'objecte de la investigació, el DAO de la Guàrdia Civil s'ha remès a la seva declaració davant el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz, en la qual va negar haver pressionat la Unitat Central Operativa (UCO) per posar-se de perfil en investigacions judicials com la que va afectar David Sánchez, germà del president espanyol, Pedro Sánchez.