Danone preveu reduir en 167 tones anuals les seves emissions amb camions elèctrics

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -

Danone preveu reduir en 167 tones anuals les seves emissions de diòxid de carboni amb la incorporació de camions elèctrics, informa en un comunicat aquest dijous.

Els nous camions elèctrics circulen per les províncies de Barcelona i Granada, compten amb una autonomia de 300 quilòmetres i una càrrega màxima de 1.500 i 22.000 quilos, respectivament.

El director de Sostenibilitat i Afers Públics de Danone Iberia, Borja Lafuente, ha assenyalat que la intenció és "liderar el canvi del model empresarial" en el sector amb projectes de reducció d'emissions en la distribució dels seus productes.

L'aposta per millorar la cadena logística és una de les línies que impulsen l'objectiu de l'empresa de reduir un 30% les seves emissions de diòxid de carboni per al 2030 i les emissions neutres per al 2050.

La companyia ha assegurat que es tracta d'"un moviment fonamental" en el propòsit de reduir el seu impacte en tota la cadena de valor, partint de l'origen i fins als lineals.