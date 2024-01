Danone España planteja als sindicats la venda de la seva planta a Parets del Vallès (Barcelona)

L'empresa anuncia als sindicats que el tancament és "irreversible"

BARCELONA, 17 gen. (EUROPA PRESS) -

Danone España s'ha reunit aquest dimecres amb representants dels sindicats CCOO, UGT i USOC per abordar el tancament de la planta a Parets del Vallès (Barcelona) i els ha comunicat que el seu objectiu és promoure la reindustrialització i buscar un possible comprador per a la fàbrica.

L'empresa va informar divendres als 157 treballadors que començava un procés per negociar les condicions del tancament de la planta, a causa d'una reducció en les vendes dels productes que es produeixen a les instal·lacions.

Fonts de Danone España han explicat a Europa Press que en la reunió d'aquest dimecres s'ha presentat la seva proposta de tancament i calendari de les negociacions i ha detallat que ha estat una "primera presa de contacte cordial".

Han reiterat que el seu objectiu és debatre el pla social i reduir l'impacte laboral, a més d'oferir les millors solucions possibles als treballadors afectats.

"IRREVERSIBLE"

Fonts de CCOO han explicat a Europa Press que la companyia els ha dit que el tancament és "irreversible" i han criticat que durant la reunió han fent servir un llenguatge ambigu.

Els sindicats han manifestat el seu desacord amb la proposta de tancament, ja que a parer seu s'havien assolit els objectius i les noves tecnologies permeten adaptar-se a futures necessitats, i han criticat "la mala gestió de la direcció de l'empresa".

Després d'aquesta primera reunió, s'obre un procés de diàleg de tres mesos en el qual es debatran les concrecions tècniques del tancament de la planta en dues reunions setmanals.