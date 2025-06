Danone aposta per un model empresarial sostenible i redueix un 10% les emissions de carboni des del 2020

Té l'objectiu de reduir les emissions totals de CO2 en un 34% per al 2030

Danone advoca per un model empresarial sostenible i dins de la seva aposta per la responsabilitat en la cura dels ingredients i les matèries primeres del sector agroramader ha reduït un 10% les emissions de carboni des de l'any 2020.

Així consta en l'última Memòria de Sostenibilitat de la companyia, en què per primera vegada s'integren els tres principals pilars sobre els quals s'articula el compromís de la companyia d'aportar salut a través de l'alimentació al màxim nombre de persones possible: salut, planeta i persones.

Aquest document reflecteix "l'evolució constant d'una empresa que, des de fa més d'un segle, impulsa un model de negoci que combina el creixement econòmic amb un ferm compromís social i mediambiental", ha informat la companyia en un comunicat.

"Fa més de cent anys va començar un viatge amb destinació clara: aportar salut a través de l'alimentació al màxim nombre de persones possible. Però avui, més que mai, sabem que la salut del planeta, de les comunitats i dels que ens envolten és inseparable del nostre compromís", ha afirmat la responsable de Sostenibilitat de Danone, Silvia Canals.

En aquesta línia, ha afirmat que la memòria reflecteix una convicció que comparteixen tots a Danone, que "només és possible construir un model empresarial sostenible quan el benefici econòmic va de la mà de l'impacte social i mediambiental". "No parlem de futur, sinó de present, de decisions que prenem cada dia per generar un canvi real", ha apuntat.

CURA DEL PLANETA

En primer lloc, Danone entén que "no hi ha salut humana sense salut planetària" i per això, considera que "la sostenibilitat ambiental no és un apèndix de la seva estratègia, sinó la seva essència". "Des de la producció fins a l'envasament, des de les granges fins als manantials, cada decisió es pren amb l'objectiu de reduir l'impacte ecològic i regenerar els recursos naturals", ha assenyalat la companyia.

En els últims anys, Danone ha aconseguit avanços en la descarbonització de la seva cadena de valor. La companyia ha aconseguit una reducció del 20% en les emissions de CO2 associades a la llet de les seves granges proveïdores des del 2017.

Fruit d'aquest esforç, avui el iogurt Danone és "una opció nutritiva, local i més sostenible amb una petjada ambiental un 30% menor que la mitjana del mercat", ha assegurat.

A més, el 100% de l'electricitat utilitzada en totes les seves plantes i oficines a Espanya prové ja de fonts renovables i ha eliminat més de 1.700 tones de plàstic gràcies a estratègies d'ecodisseny aplicades en envasos i processos industrials.

Danone porta anys treballant en la reducció de la nostra petjada de carboni a través de diferents projectes i ja ha reduït un 10% les seves emissions des del 2020. A més, s'ha marcat la meta de reduir les seves emissions totals de CO2 en un 34% per al 2030 i per al 2025, vol que el 30% dels seus ingredients clau provinguin d'explotacions en transició cap a l'agricultura regenerativa.

CIÈNCIA I PRODUCTES AMB IMPACTE POSITIU

D'altra banda, Danone desenvolupa un dossier de productes que respon "als més alts estàndards nutricionals". Actualment, el 90% de la seva gamma està composta per productes saludables i de consum diari i el 100% dels productes infantils compleixen amb els criteris de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ha indicat.

En aquesta línia, ha dut a terme la reformulació de productes, de manera que des del 2019, la companyia ha reduït en 1.230 tones el sucre afegit.

Tot això amb base científica, ja que, segons assegura, més de 1.700 científics col·laboren globalment amb Danone i més de 180 estudis independents avalen els beneficis de productes com Activia, Actimel o Danacol.

DIVERSITAT, IGUALTAT I BENESTAR

Danone "treballa per impactar positivament en la societat i crear valor en tot l'ecosistema", assenyala l'empresa, que assegura promoure una cultura basada en l'equitat, el desenvolupament professional i el benestar.

La companyia compta amb un 50% de dones en plantilla i ha eliminat la bretxa salarial, aconseguint ser la primera empresa a Espanya a obtenir el segell 'Jo no hi renuncio' pel seu model de conciliació.

A més, aposta pel talent intern, ja que el 80% de les vacants es cobreixen des de dins i el mateix percentatge dels perfils júnior promocionen a rols de management. En paral·lel, ha aconseguit un 90% més de desconnexió digital i ha incrementat un 7% l'índex de benestar laboral.

Amb més de 30 nacionalitats i programes com 'Nodrint la diversitat', Danone implica treballadors voluntaris en iniciatives d'impacte social que arriben a joves en risc d'exclusió.

"La Memòria de Sostenibilitat de Danone no representa un punt final, sinó una fita en un viatge que continua avançant. Cada acció reflectida en aquest informe, cada xifra i cada projecte, són l'expressió d'una manera diferent de fer empresa: una que escolta, que evoluciona i que es compromet amb les persones i el planeta", ha afirmat Canals.

Segons ha assenyalat, Danone reafirma la seva "convicció que el futur de l'alimentació passa per un sistema més just, inclusiu i regeneratiu". "I ho fem no des de les paraules, sinó des dels fets, amb un full de ruta concret, mesurable i ambiciós", ha conclòs.