Daniel Pérez (PSOE) insta a replicar a Màlaga les polítiques d'habitatge de Barcelona

Adverteix que Màlaga té més pisos turístics que Barcelona malgrat tenir menys població



BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PSOE a l'Ajuntament de Màlaga, Daniel Pérez, ha instat a replicar a Màlaga les polítiques d'habitatge que impulsa l'Ajuntament de Barcelona perquè la ciutat sigui "una ciutat per viure i no per sobreviure".

Així s'ha expressat aquest dissabte a la capital catalana, com a convidat al congrés de la federació del PSC de Barcelona, on ha donat el seu suport a les intencions del govern municipal de Barcelona d'eliminar les 10.000 llicències de pisos turístics que hi ha a la ciutat.

"Necessitem més Collboni i menys De la Torre", ha dit comparant l'alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, i el seu homòleg a Màlaga, el popular Francisco de la Torre.

MÉS DE 12.000 HABITATGES TURÍSTICS

Pérez ha subratllat que a la ciutat de Màlaga hi ha prop de 12.000 pisos destinats a usos turístics, més dels 10.000 que es calcula que hi ha a Barcelona, malgrat tenir molta menys població.

El portaveu socialista ha defensat reduir el nombre de pisos turístics a Màlaga, una mesura que qualifica com una necessitat, i ha demanat "afrontar les situacions amb valentia i determinació" amb més polítiques d'habitatge.

La seva reivindicació d'explorar regulacions com la de Barcelona arriba dies després d'una manifestació a Màlaga en la qual milers de persones van protestar a favor del dret a l'habitatge i contra l'encariment de l'habitatge a la ciutat andalusa.