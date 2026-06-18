Daniel Pérez (L'Energètica) rep el premi Creadors de Futur que atorga la UNEF

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
El director general de L'Energètica, Daniel Pérez, ha rebut el premi Creadors de Futur que atorga l'associació d'energia fotovoltaica i emmagatzematge UNEF per la seva trajectòria d'impuls a les energies netes, informa l'entitat aquest dijous en un comunicat.
Aquest reconeixement es basa en la "destacada trajectòria professional dedicada a l'impuls de les energies renovables i la transició energètica" de Daniel Pérez, de qui valoren el seu lideratge al capdavant de L'Energètica, impulsant projectes pioners de generació renovable i enfortint el paper de l'energia neta com una eina de progrés econòmic i social".
"Aquest guardó és especialment valuós per a mi perquè el promou una associació com UNEF, que ha format una part important de la meva carrera professional i que duu a terme una gran tasca en l'impuls de l'energia solar, la tecnologia més modular i assequible amb la qual compta i una eina fonamental de transformació social i econòmica", ha destacat Daniel Pérez en recollir el premi.