Dani Alves declararà aquest dimecres en el tram final del seu judici acusat d'agressió sexual

Sis testimonis recolzen que estava begut, amb el que la defensa intenta aconseguir un atenuant



BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista Dani Alves declararà aquest dimecres en el tram final del judici en el qual està acusat de presumptament agredir sexualment una jove en un bany de la discoteca Sutton de Barcelona.

Serà durant la tercera jornada del judici, que es reprendrà a l'Audiència de Barcelona a les 15 hores, primer amb les proves pericials i a continuació amb l'interrogatori a Alves, que podrà optar per declarar o no i, si ho fa, si vol contestar a les acusacions o solament a la seva defensa.

Després, les acusacions podran ratificar o no les seves peticions de condemna --ara com ara, Fiscalia demana 9 anys de presó i l'acusació particular 12-- i tant la fiscal com les advocades podran exposar els seus arguments en els seus informes finals.

En la segona jornada del judici, el dimarts, van declarar 12 agents dels Mossos d'Esquadra que van explicar que es van desplaçar a la discoteca una vegada els treballadors del local van cridar el 112 i van aplicar el protocol d'agressions sexuals.

TEMIA QUE NO LA CREGUESSIN

Van relatar que la víctima no volia denunciar els fets perquè "tenia por al fet que es fes públic el seu nom i es creia que era ella la culpable de tot el succeït", a més de que Alves era una persona coneguda i temia que no li creguessin, versió que van recolzar la cosina de la víctima i una amiga que van declarar aquest dilluns i que van estar amb la denunciant a la discoteca.

Les noies van explicar que l'acusat i els seus amics les van convidar a l'espai VIP, i que Alves va mantenir una "actitud bavosa" amb les tres, i els hi va tocar la zona íntima mentre ballaven.

Els agents també han assegurat que, després dels fets, la víctima es trobava en xoc, plorava i "estava sobrepassada per la situació", igual que la seva cosina que va declarar que pren antidepressius, no treballa i gairebé no surt de casa.

Una altra agent ha explicat al tribunal que van tractar d'evitar detenir a Alves a l'espai públic per protegir la seva imatge: "Citar-lo en comissaria per evitar filtracions, evitar la foto. Per intentar evitar això, la seva integritat i la seva identitat".

SIS DIUEN QUE ESTAVA BEGUT

En la jornada del dimarts, va haver-hi sis testimonis que van recolzar la versió de la defensa d'Alves, que intenta fer valer com a atenuant que el futbolista estava begut.

En aquest sentit es va pronunciar la seva esposa, la model Joana Sanz, que va dir al tribunal que Alves va arribar a casa de matinada fent olor d'alcohol i que "es va xocar amb l'armari i una tauleta, i va caure desplomat al llit".

També el cap de sala de la discoteca Sutton va declarar que aquesta nit va tenir la impressió que Alves, client habitual, havia "begut o fumat alguna cosa", i l'amo del restaurant on va sopar va declarar que el va veure sortir eufòric.

A més, els amics que van passar la nit amb ell van relatar que havien estat bevent des de l'hora del dinar, que també van sopar junts i després van anar a un bar de copes.

Un d'aquests amics d'Alves, que després va ser amb ell a Sutton, va agregar que va notar "una química respectuosa, sexual però amb respecte" entre el seu amic i la denunciant, a diferència del que van expressar en el judici l'amiga i la cosina de la denunciant, que van qualificar l'actitud del futbolista de bavosa.