Dani Alves assegura que se sent condemnat "sense haver estat jutjat"

BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

El futbolista Dani Alves ha assegurat que se sent condemnat "sense haver estat jutjat" després d'ingressar a presó el passat 20 de desembre per presumptament agredir sexualment una jove a la discoteca Sutton de Barcelona.

En una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest dimecres, ha dit que espera que el judici se celebri abans de finals d'any i que confia que hi hagi justícia, a més de lamentar els sis mesos que ha estat en presó preventiva ja que no ha pensat "mai" en fugir.

El jugador ha explicat que, si en el moment en el qual va abandonar la discoteca --minuts després de la presumpta agressió sexual-- algú l'hagués advertit que hi havia una jove que l'acusava d'haver-lo agredit, ell s'hauria dirigit "immediatament" a una comissaria per aclarir-ho.

"Fins ara s'ha explicat un relat molt espantadís de por i terror que no té res a veure amb el que va passar ni amb el que jo vaig fer", ha sostingut Alves, que ha afegit que ha decidit parlar per demanar perdó públicament a la seva dona.

El futbolista ha explicat que continua sol en una cel·la del mòdul 13 de la presó de Brians 2 a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), que dedica el seu temps a escriure i que té, "almenys, tres projectes de llibre".