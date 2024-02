Dani Alves arriba a judici aquest dilluns acusat d'agressió sexual després d'un any a la presó preventiva

La denunciant demana 12 anys de presó i Fiscalia en demana 9

BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista Dani Alves arribarà aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona per a l'inici del judici en el qual està acusat de presumptament agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton, una vista fixada per quan es compleix un any i 15 dies de la data en què va entrar a la presó provisional.

El judici s'allargarà fins dimecres i l'acusació particular que exerceix la denunciant reclama una sentència que el condemni a 12 anys de presó, mentre que la Fiscalia ha exigit una pena de nou anys de presó.

La defensa del jugador, primer a càrrec de l'advocat Cristóbal Martell i ara de la mà de l'advocada Inés Guardiola, ha sospesat en diverses ocasions un acord amb les acusacions que impliquessin una pena més baixa per al futbolista.

No obstant això, fonts judicials consultades per Europa Press afirmen que fins aquest divendres, a dos dies de l'inici del judici, no existien negociacions ni contactes entre les parts en aquest sentit.

Les mateixes fonts recorden que un acord d'aquestes característiques és possible fins el mateix inici del judici aquest dilluns a les 10 hores.

PROTECCIÓ A LA VÍCTIMA

El judici començarà amb el tràmit de qüestions prèvies i per aquest mateix dilluns hi ha agendada la declaració de la denunciant, que a la sala estarà separada de l'acusat per un paravent per evitar que tinguin contacte visual.

També com a mesura de protecció a la víctima, el tribunal ha ordenat que la seva declaració sigui a porta tancada i l'enregistrament judicial de la seva declaració, que quedarà registrada com a prova, es farà pixelat i amb la veu distorsionada per evitar que se la pugui reconèixer si més endavant es filtra el vídeo.

L'interrogatori a Alves està fixat provisionalment per a aquest dilluns, si bé la seva defensa pot demanar que sigui traslladat al final del judici, una petició habitual perquè l'acusat pugui declarar contestant a totes les proves que s'han presentat.

El judici es reprendrà amb declaracions de testimonis dimarts a les 15 hores, en horari de tarda per falta de disponibilitat de sales a l'Audiència, i dimecres a la mateixa hora està reservat el torn de les proves pericials, les conclusions i els informes finals.

SENSE EMETRE'S

El tribunal ha pres diverses mesures per preservar la intimitat de la víctima, a més de les ja exposades, relacionades amb la cobertura mediàtica que es podrà donar al judici i per la qual estan acreditats 270 periodistes de 70 mitjans de comunicació, entre els quals 40 professionals estrangers de 23 mitjans internacionals.

Davant la petició de totes les parts perquè el judici complet fos a porta tancada, els jutges han optat perquè els periodistes puguin escoltar i explicar el que passi a la sala, però no gravar-ho ni emetre-ho, a excepció de la declaració de la víctima, que sí que serà a porta tancada.

Per això, l'única imatge d'Alves al banc dels acusats seran fotografies i vídeos sense so presos durant els primers minuts del judici, i el tribunal també ha advertit que està prohibit fer fotos a la jove o els seus familiars ni divulgar informació sobre la seva intimitat o que permeti identificar-la: amb la mateixa intenció, tots els que intervinguin en el judici s'hauran de referir a ella com "la denunciant", sense esmentar el seu nom.

El tribunal haurà de valorar sobre la culpabilitat o innocència del jugador a partir de les proves recollides durant la instrucció, la declaració de la jove i la del mateix Alves, que ha donat diferents explicacions durant l'últim any.