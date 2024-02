Dani Alves arriba a judici aquest dilluns acusat d'agressió sexual després d'un any en presó preventiva

La denunciant demana 12 anys de presó i la Fiscalia 9



BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista Dani Alves arribarà aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona per a l'inici del judici en el qual està acusat de presumptament agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton, una vista fixada quan fa un any i 15 dies de la seva entrada a presó provisional.

El judici s'allargarà fins dimecres i l'acusació particular que exerceix la denunciant reclama una sentència que el condemni a 12 anys de presó, mentre que la Fiscalia ha exigit una pena de nou anys de presó.

La defensa del jugador, primer a càrrec de l'advocat Cristóbal Martell i ara de l'advocada Inés Guardiola, ha sospesat diverses vegades un acord amb les acusacions que impliqués una pena més baixa per al futbolista.

No obstant això fonts judicials consultades per Europa Press afirmen que aquest divendres, a dos dies de l'inici del judici, no hi ha negociacions ni contactes entre les parts en aquest sentit.

Les mateixes fonts recorden que un acord d'aquestes característiques és possible fins al mateix inici del judici (dilluns a les 10 hores), per la qual cosa afegeixen que estaria en mans de la defensa reprendre aquests contactes per intentar un pacte durant el cap de setmana o fins i tot el mateix dilluns al matí.