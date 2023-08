Dani Alves acudeix al jutjat aquest dimecres pel seu processament per presumpta agressió sexual

Podrà declarar davant la jutgessa en el tràmit anterior a portar el cas a judici

BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista Dani Alves haurà d'acudir aquest dimecres a les 12.30 hores al Jutjat d'Instrucció 15 de Barcelona, que ja ha acabat la investigació contra ell per presumptament agredir sexualment una jove a la discoteca Sutton, on la jutgessa li comunicarà el seu processament.

Com és habitual aquest tràmit es farà a porta tancada perquè forma part de la instrucció de la causa, una part del procés que no és pública, a diferència del judici.

Un cop la jutgessa li comuniqui el processament, Alves tindrà l'oportunitat de declarar, o bé abstenir-se i deixar que el seu advocat exposi els seus arguments en el seu escrit de defensa.

El següent pas serà que la Fiscalia i l'acusació particular presentin els seus escrits d'acusació amb les seves peticions de penes, i la defensa els podrà contestar amb el seu escrit abans del judici.

Alves és a presó provisional des del 20 de gener, de manera que el dimecres arribarà a la Ciutat de la Justícia conduït pels Mossos d'Esquadra des de la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

INDICIS I RISC DE FUGIDA

La defensa ha intentat repetidament que el jugador surti de presó provisional i esperi judici en llibertat, però tant la instructora com l'Audiència de Barcelona ho han descartat perquè creuen que hi ha risc que fugi i suficients indicis contra ell per mantenir-lo a la presó fins que sigui jutjat.

Alves presumptament va agredir la jove al lavabo d'un reservat de Sutton la nit del 30 de desembre de 2022, i entre les proves a la causa hi ha les càmeres de seguretat de la discoteca (que no graven dins del lavabo i que acusacions i defensa interpreten distintament per recolzar les seves tesis), les empremtes en el cubicle i les restes d'ADN d'Alves al cos de la dona.

El jugador va començar negant que conegués a la noia, però més tard va afirmar que havien tingut sexe consentit i va justificar que a l'inici havia mentit suposadament per ocultar la infidelitat a la seva parella.