La danesa Normal obrirà el seu primer centre logístic a Espanya al Pla de Santa Maria

La multinacional compta amb més de 900 botigues a nou països europeus
TARRAGONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
L'empresa multinacional danesa Normal crearà més de 300 llocs de feina amb l'obertura d'un centre logístic al Pla de Santa Maria (Tarragona), el primer a Espanya, en el qual invertirà 20 milions d'euros per habilitar un espai de més de 40.000 metres quadrats.
Amb aquest projecte, la companyia pretén "reforçar la distribució dels seus productes als establiments d'Espanya, Portugal i el sud de França", informa aquest dilluns la Conselleria d'Empresa de la Generalitat en un comunicat.
En l'elecció de Catalunya com a ubicació del seu primer centre logístic a l'Estat, Normal ha comptat amb el suport de l'agència per la competitivitat de l'empresa de la Generalitat, Acció.
"L'aposta de Normal per Catalunya demostra un cop més com n'és d'atractiu el nostre país com a ubicació estratègica per a qualsevol multinacional que vulgui operar al sud d'Europa tant per la situació geogràfica com per l'accés al talent i infraestructures de qualitat que podem oferir", ha assegurat el conseller Miquel Sàmper.
Per la seva banda, el 'chief logistics officer' de Normal, Niels Katholm, ha celebrat el que qualifica com un pas important en l'expansió internacional de la companyia: "El Pla de Santa Maria ofereix la posició geogràfica perfecta per servir a Espanya, Portugal i el sud de França de manera eficient", i ha agraït el suport de socis i institucions.
El projecte també ha comptat amb el suport de Logicor, que ofereix l'espai en format de 'leasing', i de Cushman & Wakefield, que ha assessorat en la transacció.
Normal, que compta amb més de 900 botigues a nou països europeus, ofereix productes multimarca de cura personal, per a la pell, el cabell, la higiene dental i el maquillatge.
El nou espai que ocuparà el futur centre logístic inclou 1.500 metres quadrats d'oficines, a més d'espais per a l'emmagatzematge en fred per a productes sensibles a la temperatura, entre altres aplicacions.