Damm, Puig, Mecalux o Ferrer, presents a l'Inbonis Rating de 'midcaps'

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Inbonis Rating ha presentat aquest dimecres una llista de 20 empreses catalanes considerades 'midcaps' amb grau d'inversió --'BBB-' o superior, entre les quals hi ha Damm, Puig, Mecalux o Ferrer, informa en un comunicat.
L'objectiu de la llista és "donar visibilitat a la seva qualitat creditícia davant els bancs, inversors, empreses i institucions públiques".
La llista es divideix en sis grans grups: Indústria i materials, amb Mecalux, Alsina, Molins, Miquel y Costas, IQV, Safic-Alcan, Dallant i Lucta; Salut i ciències de la vida, amb Ferrer, Hipra, Esteve i IPD, i Alimentació i begudes, amb Lipsa, Noel, Frutas Espax i Damm.
També Bellesa i cura personal, amb Puig; Sector immobiliari, amb Núñez y Navarro, a través de Josel, i Altres serveis, amb Cobega Invest i CATT.
L'empresa ha explicat que les "empreses seleccionades reflecteixen la diversitat del teixit empresarial català" i que la voluntat és traslladar les seves capacitats a un llenguatge financer que s'entengui més enllà de les seves relacions bancàries habituals.