BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
Damm ha anunciat que proporcionarà a la seva plantilla un benefici retributiu en forma de targeta que s'haurà de gastar en bars i restaurants, en un comunicat aquest dimarts.
D'aquesta manera, l'empresa "aposta perquè sigui el seu equip el que contribueix a dinamitzar l'activitat d'aquests establiments".
El director general de Damm, Jorge Villavecchia, ha explicat que la marca fa "anys que acompanya l'hosteleria perquè el seu èxit" és també el de la companyia.
Damm ha recordat que actualment destina més de 120 milions d'euros anuals a equipament, mobiliari, manteniment i consultoria als hostelers, a més d'oferir ajudes financeres fetes a mida, acondicionar terrasses i impulsar projectes que afavoreixen la digitalització i la sostenibilitat dels locals.
A més, ha creat l'aplicació 'Bar Manager', que permet als hostelers consultar els consums, sol·licitar assistència tècnica, contactar amb el seu gestor comercial i accedir a un servei gratuït de cartes digitals.