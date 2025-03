Damm presenta el seu hub data d'intel·ligència artificial IAmm

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

Damm ha presentat aquest dilluns en el Talent Arena, esdeveniment que se celebra al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona inclòs en el Mobile World Congress (MWC), el seu hub data d'intel·ligència artificial (IA), la finalitat del qual és aglutinar tecnologia i coneixement "per millorar l'eficiència operativa i optimitzar la presa de decisions a través de projectes centrats en les dades i la IA".

El hub, que està format per uns 100 professionals experts en dades, IA i negoci, està situat a les oficines de la seu de la companyia, a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, informa la companyia en un comunicat.

"A Damm comptem amb dos pilars fonamentals per impulsar el nostre camí cap a una companyia basada en dades: un equip compromès que dona el millor de si mateix cada dia i una arquitectura tecnològica sòlida. IAmm és molt més que un hub tecnològic; representa un canvi en la manera en la qual prenem decisions i abordem els reptes del futur", ha explicat la 'chief digital and data officer' de Damm, Laura Gil.

La directiva ha afegit que la finalitat del hub és "democratitzar l'accés a les dades, fomentar una cultura en la qual la IA sigui una eina clau per a totes les àrees de la companyia i, sobretot, garantir que el coneixement i la innovació continuïn sent motors de creixement per a Damm".

Per la seva banda, la directora de Desenvolupament de Persones de Damm, Elísabeth Hernández, ha subratllat que aquest procés de transformació ha anat acompanyat d'"un ambiciós pla formatiu a mida de les necessitats de la companyia", mentre que el director d'IT de Damm, Guillermo Prieto, s'ha referit a l'objectiu de poder crear models predictius que permetin a l'empresa millorar l'experiència dels seus clients.