Damm presenta una edició limitada de la seva Cervesa de Nadal 2023

BARCELONA, 14 des. (EUROPA PRESS) -

Damm ha presentat una edició limitada de la seva Cervesa de Nadal 2023, que ja s'ha començat a distribuir en restaurants, supermercats i a la botiga en línia de la cervecera, informa en un comunicat.

La presenta per onzè any consecutiu, ja que el 2013 va recuperar la tradició d'elaborar una cervesa de temporada, especialment pensada per maridar amb la gastronomia nadalenca.

Als anys 50 del segle passat, els mestres cervecers de Damm elaboraven una cervesa de Nadal com a regal per als treballadors de la companyia, i la bona acollida d'aquesta edició especial va fer que el 2013 es recuperés aquesta tradició.

Té un format de 66 centilitres i s'elabora amb aigua, malta d'ordi, arròs i llúpol (100% ingredients naturals), i té color de roure de reflexos ataronjats, una capa cromàtica torrada i escuma compacta.

Les primeres notes olfactives són afruitadas, com el préssec madur i la poma, i també ataronjades que doten el nas de frescor.