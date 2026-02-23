Damm guanya el premi a Empresa de l'Any de 'El Periódico' i el Banc Sabadell

DAVID CAMPOS - DAMM - Arxiu
BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
Damm ha estat guardonada aquest dilluns amb el màxim reconeixement dels Premis Empresa de l'Any, segons ha informat 'El Periódico', que ha lliurat aquest premi junt amb el Banc Sabadell.
En el seu discurs, el president de Damm, Demetrio Carceller, ha posat en valor que Barcelona sigui una ciutat que crea, emprèn, progressa i es reinventa, segons el mitjà esmentat.
Els encarregats de lliurar aquest reconeixement han estat el president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, i el president i vicepresidenta de Premsa Ibèrica, Javier Moll i Arantza Sarasola.
A la gala també han assistit el conseller de Presidència, Albert Dalmau; la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el president del Parlament, Josep Rull.
També s'ha premiat a la consellera delegada de Penguin Random House, Núria Cabutí, com a Empresària de l'Any, així com set empreses catalanes per la seva tasca social, sostenible, industrial, en matèria d'innovació i per la seva projecció internacional.