Damm i Delectatech exploren l'impacte de la IA en l'hostaleria a HIP Horeca 2025

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -

Damm i la start-up Delectatech han explorat l'impacte de la intel·ligència artificial (IA) en l'hostaleria, dins el HIP Horeca 2025, que se celebra a Madrid entre aquest dilluns i dimecres.

En un comunicat aquest dimarts, Damm ha explicat que la IA i l'anàlisi de dades "estan transformant la manera amb la qual bars i restaurants operen, prenen decisions i es relacionen amb els seus clients".

Per això, han impulsat una sessió per analitzar la situació actual del sector i compartir la seva visió sobre com la tecnologia s'ha convertit en una aliada indispensable, en la qual han participat la 'chief digital and data officer' de Damm, Laura Gil, i el CEO de Delectatech, Xavier Mallol.

Gil ha destacat com Damm ha integrat la IA i l'anàlisi de dades en tota la seva cadena de valor per optimitzar processos i millorar l'eficiència operativa, i ha recordat que l'empresa va presentar la seva IAmm, un hub de data i intel·ligència artificial.

"La combinació de tecnologia i experiència de mercat ens permet oferir solucions comercials més eficaces, anticipar-nos a tendències de consum i generar més valor per als nostres clients", ha explicat Gil.