Damm celebra el seu primer hackató per reinventar el futur del consum amb solucions d'IA

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Damm ha celebrat el hackató HackIAmm, celebrat a les instal·lacions del Pier 01 de Tech Barcelona i concebut com el punt de trobada entre el talent, la intel·ligència artificial (IA) i el futur del consum amb l'objectiu de reinventar el sector de l'alimentació i les begudes amb solucions disruptives.
La convocatòria ha comptat amb la participació de més de 80 persones que es van inscriure al repte, de les quals 30 van ser seleccionades per participar en aquest hackató i hi va haver tres projectes guanyadors, que es van repartir 6.000 euros en premis, informa l'empresa cervesera en un comunicat aquest dimecres.
La diversitat de perfils --procedents d'àmbits com la tecnologia, dades, disseny, creativitat, màrqueting i estratègia-- va permetre conformar equips multidisciplinaris que van aportar "una visió més completa i enriquidora a les propostes desenvolupades".
El repte plantejat per Damm va convidar els participants a buscar noves formes de consum i de generació de valor en tota la cadena de valor, i les solucions van incloure propostes d'experiències híbrides, activacions en punt de venda, models de personalització recolzats per IA i eines digitals.
Al llarg del cap de setmana passat, els equips van fer servir diferents eines d'IA que van facilitar l'anàlisi de dades, la generació d'idees, la creació de prototips i l'elaboració de presentacions finals amb un alt nivell de detall.