Damm celebra a Alimentària els seus 150 anys amb un stand sobre la seva història

Villavecchia destaca que ja van participar en la I Alimentària fa 50 anys
L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA), 24 (EUROPA PRESS)
Damm ha obert en la fira Alimentària+Hostelco un stand commemoratiu dels seus 150 anys, coincidint amb el 50 aniversari de la pròpia fira d'alimentació, on ja van participar en la primera edició de 1976.
El director general de Damm, Jorge Villavecchia, ha declarat a l'stand de Fira de Barcelona Gran Via que l'any 1976 eren "essencialment una companyia cervesera d'implantació local" i que avui són un grup internacional de begudes i alimentació amb cervesa, aigua envasada, begudes refrescants i productes làctics.
Ha destacat que Alimentària ha anat reflectint l'evolució del sector d'alimentació i begudes i que avui la fira biennal és "un dels grans aparadors internacionals" de la indústria i una cita imprescindible per reforçar la relació amb els clients i presentar-los novetats.
L'stand de Damm és un espai dissenyat per recórrer la trajectòria de la companyia i aquest dimarts ha servit a més per presentar Bohèmia Damm Reserva 150, creada per commemorar aquest segle i mig.
Entre les novetats que presenta aquesta vegada estan les de la marca de te fred Nestea, que segueix ampliant la seva gamma, com el Nestea Fruits Vermells amb Açaí.
També es presenta el restyling d'aquesta marca, amb el qual Nestea, amb un disseny més modern i visible en el lineal, amb més protagonisme dels ingredients i un codi de color per a cada sabor.