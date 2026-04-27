Damm celebra 150 anys al Liceu de Barcelona en una gala amb Illa i més de 1.500 persones

BARCELONA, 27 abr. (EUROPA PRESS) -
Damm ha celebrat aquest diumenge el seu 150è aniversari amb una gala al Gran Teatre del Liceu de Barcelona amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i més de 1.500 persones, en la qual s'ha repassat la trajectòria de la companyia des de la seva fundació a la capital catalana el 1876.
A l'acte han assistit el president del Parlament, Josep Rull; la consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero; el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i la subdelegada del Govern a Catalunya, Mari Carmen García-Calvillo.
També hi han estat la segona tinenta d'alcaldia de Barcelona, Maria Eugènia Gay; el regidor d'Esports, David Escudé, i la secretària general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Cristina Massot, entre altres.
SENSE PERDRE L'"ESSÈNCIA"
En la seva intervenció, el president executiu de Damm, Demetrio Carceller Arce, ha posat el focus en l'equip humà de la companyia i ha assegurat que l'aniversari "suposa un reconeixement a totes les persones que han fet possible" el recorregut de Damm.
Així mateix, ha destacat la capacitat de l'empresa per evolucionar "sense perdre la seva essència", mantenint un model basat en la qualitat, la innovació i la proximitat amb la societat.
"PROFUND ARRELAMENT"
Illa ha afirmat que Damm és "una companyia amb una trajectòria que posa de manifest el seu profund arrelament al país" i ha assenyalat que, al llarg d'aquests anys, ha generat prosperitat i l'ha compartida, la qual cosa la converteix en un actiu de país.
La gala, conduïda pels actors Sílvia Abril i David Verdaguer i produïda per El Terrat (The Mediapro Studio), ha recorregut les principals fites de la cervesera a través dels seus quatre pilars: la qualitat del producte, la seva capacitat industrial, la seva presència internacional i el seu vincle amb clients i consumidors.
La música ha vertebrat part de l'acte, sota la direcció del compositor Lucas Vidal al capdavant de l'Original SoundTrack Orchestra, amb interpretacions d'algunes de les cançons de les campanyes 'Mediterràniament' d'Estrella Damm, a càrrec d'artistes com Santi Balmes, Ramon Mirabet, Maria Rodés, Magalí Sare, Lexter i Txell Sust.
També han participat personalitats com Ferran Adrià, Andrés Iniesta, Juan Antonio San Epifanio (Epi), Clara Segura i Luis Tosar, en representació de la relació històrica de la companyia amb àmbits com la gastronomia, l'esport i la cultura.
Un dels moments més destacats ha estat l'actuació de Rigoberta Bandini, que ha interpretat una versió de 'Barcelona i jo', de Joan Manuel Serrat, com a homenatge a la ciutat on va néixer l'empresa ara fa 150 anys.
MERCAT DE LA BOQUERIA
La celebració ha conclòs al Mercat de la Boqueria, on els assistents han gaudit d'una proposta gastronòmica basada en productes i receptes emblemàtiques, en un tribut a la restauració, els mercats i la identitat culinària barcelonina.
El sopar ha culminat amb un pastís commemoratiu creat per Christian Escribà, elaborat amb 1.250.000 llums LED, en un tancament simbòlic d'una celebració amb què Damm ha volgut retre homenatge a la seva història i al seu estret vincle amb Barcelona.
A la trobada també han assistit cuiners vinculats a Damm, com Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Cassañas (Disfrutar), Fina Puigdevall (Les Cols), Carme Ruscalleda, Albert Adrià (Enigma), Nandu Jubany (Can Jubany), Paco Pérez (Miramar), Rafa Zafra (Estimar) i Carles Gaig (Petit Comité), entre altres, que han volgut sumar-se a la commemoració.