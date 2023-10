Dalton (Copa Amèrica) veu la regata de Vilanova (Barcelona) com "una advertència" per millorar

Mesuraran l'èxit de la competició a partir del públic local



BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El CEO de la Copa Amèrica de vela, Grant Dalton, ha assenyalat que la regata preliminar del certamen celebrat a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) el 18 de setembre va ser "una advertència" per treballar millor.

"No vam promocionar prou l'esdeveniment a Barcelona i a Catalunya", ha lamentat en una entrevista d''El Periódico' d'aquest dimarts recollida per Europa Press, en la qual ha dit que principalment hi van assistir persones del municipi.

En aquesta línia, ha demanat "no donar per descomptat que la gent coneix" la competició i ha dit que, en cas que el seu equip guanyi, començaran a negociar amb la ciutat seleccionada al maig o al juny i no trigaran un any a anunciar el nou emplaçament.

Ha opinat que Barcelona "ha estat en decadència després dels Jocs Olímpics" i ha definit el certamen que dirigeix com --textualment-- una manera de sortir del declivi.

Preguntat per la possibilitat de mantenir el certamen a Barcelona en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, ha dit que no han iniciat converses: "Nosaltres no estem obligats a moure'ns de lloc, així que el que necessitaríem seria un motiu per no quedar-nos-hi".

El també director de l'Emirates Team New Zealand ha assegurat que no mesuraran l'èxit de l'edició "pels turistes que vinguin, sinó pel públic local" que hi assisteixi.

PATROCINADORS I JIDDA

Dalton ha assegurat que l'adhesió de Louis Vuitton com a patrocinador els "obre portes a altres futurs col·laboradors" i ha qualificat de catalitzador crucial que el certamen se celebri a Barcelona.

A 'El Periódico', ha descrit la companyia com "una marca prestigiosa que fa les coses bé" i ha subratllat que també patrocinaran la competició final.

Respecte a la celebració de la segona regata preliminar a Jidda (Aràbia Saudita), prevista del 29 de novembre al 2 de desembre, en un context de crisi a l'Orient Mitjà, ha reflexionat: "Si fos avui, la regata s'estaria fent, però d'aquí a cinc o sis setmanes no sabem què passarà".