Dalmau viatjarà a Estònia per "enfortir la cooperació" en innovació i transformació digital

BARCELONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, viatjarà aquest diumenge a Estònia, fins al dimarts, per "enfortir la cooperació" en innovació i transformació digital dels serveis públics.
Estarà acompanyat per la delegada del Govern als Països Nòrdics, Montserrat Riba, i el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, informa el Departament en un comunicat aquest dissabte.
La delegació catalana mantindrà reunions aquest dilluns i dimarts amb la ministra de Justícia i Assumptes Digitals d'Estònia, Liisa-Ly Pakosta, i amb institucions de l'àmbit del desenvolupament digital com l'e-Governance Academy, l'Information System Authority (RIA) i l'e-Estònia Briefing Centre, així com amb respresentantes del Govern de Tallin (Estònia) i de l'Ambaixada d'Espanya a la ciutat.
Aquestes trobades serviran, segons el Departament, per conèixer el model digital d'Estònia i explorar oportunitats de col·laboració en àmbits com la identitat digital, la ciberseguretat, la gestió de dades i la prestació eficient de serveis públics.
La Delegació del Govern als Països Nòrdics ha facilitat aquesta visita amb la voluntat de connectar Catalunya amb els ecosistemes d'innovació digital de la regió nòrdica-bàltica i impulsar la presència institucional catalana en aquest entorn.