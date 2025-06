Dalmau veu un PP "acostumat a rebentar-ho tot" abans de la Conferència de Presidents

Creu que les comunitats del PP no tenen una posició conjunta sobre el finançament

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha expressat que darrerament veu un PP "acostumat a rebentar-ho tot", abans d'una Conferència de Presidents en la qual ha instat textualment els presidents autonòmics populars a decidir si venen com a representants del carrer Génova o dels seus ciutadans.

"Per venir-ho a rebentar tot... hi ha un moment en el qual, al final, ens adonarem que el que hem cremat és el país. Faig una crida a que tinguem una bona conferència, a que sigui una conferència positiva i propositiva", ha dit en una entrevista d'aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Dalmau ha retret als populars que no fixin les seves "prioritats" després de demanar 16 temes per debatre en la trobada, i ho ha contraposat amb el Govern central, que es vol centrar en l'habitatge després de l'anunci aquest dimecres del president espanyol, Pedro Sánchez, d'arribar als 7.000 milions de despesa en la matèria.

DEBAT DE FINANÇAMENT

"Volen parlar de finançament? Doncs parlarem de finançament. El president Illa també ho ha dit. Catalunya no té por de cap debat. Nosaltres defensarem els nostres interessos, com és normal, i defensarem la nostra proposta, que tothom coneix", ha dit.

Ha defensat el principi d'ordinalitat perquè no hi hagi desequilibris entre el que aporten i el que reben les comunitats i, preguntat per si creu que les comunitats del PP tenen una posició homogènia amb el debat del finançament, ho ha negat.

"Només cal veure les declaracions que fan de vegades, la posició de la Comunitat Valenciana o les Illes Balears o Andalusia de vegades té més a veure amb el que proposa Catalunya que no pas amb el que proposen altres comunitats, perquè les realitats de les comunitats són diferents", ha afirmat.

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER AL 2026

Preguntat per si la Generalitat presentarà pressupostos per al 2026, ha assegurat que "evidentment" que ho faran i, sobre les tres ampliacions de crèdit, ha insistit que són exemples, en les seves paraules, de política útil.

En referència a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, ha reiterat que abans de l'estiu hi haurà una proposta sobre la taula i ha criticat que "durant massa anys" Catalunya ha estat, a parer seu, bloquejada en la presa de decisions.

Quant a una reforma i l'administració pública, ha afirmat que el Govern no ha descartat la retribució variable als seus treballadors: "Crec que mereix una reflexió en pausa".