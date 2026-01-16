Dalmau veu el Mercosur com una oportunitat de "diversificar mercats" i aposta per les clàusules mirall

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha defensat que l'acord de la Unió Europea (UE) amb el Mercosur pot ser una oportunitat per "diversificar mercats" davant la política aranzelària dels EUA, i ha apostat per l'existència de clàusules mirall i per garantir els estàndards de qualitat dels productes que entrin a la Unió.
En unes declaracions als mitjans aquest divendres a les Borges Blanques (Lleida), on ha inaugurat la Fira de l'Oli d'Oliva de la localitat, ha sostingut que els aranzels suposen una amenaça per al sector primari català, que és un sector exportador, per la qual cosa creu que l'acord comercial pot ser una "oportunitat" per obrir-se a nous mercats.
"El Govern ha estat molt ferm: estarem al costat del sector ramader, agrícola i pesquer de Catalunya, defensant evidentment les clàusules mirall i la qualitat dels productes que entren a Catalunya, però també ho hem d'entendre com una oportunitat per a una economia que és exportadora", ha sostingut.
OLI D'OLIVA CATALÀ
Respecte al sector de l'oli d'oliva, ha destacat la "feina molt rellevant de promoció de l'oli d'oliva" i de les seves 5 denominacions d'origen per part del Govern, i ha citat la fira que ha inaugurat aquest divendres, a més dels Premis Nacionals de l'Oli, o les activitats de promoció a la plaça Catalunya de Barcelona.
Ha sostingut que és una manera de reivindicar "un producte de qualitat, una manera de viure i entendre el país" i la cohesió territorial de Catalunya, a més d'una manera de fer costat al sector agrícola, en un moment que ha definit de rellevant per reptes com la modernització de les explotacions i dels sistemes de regadiu.