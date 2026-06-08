Dalmau veu "injust" atribuir la crisi educativa al Govern i i demana responsabilitat

Assegura una presència "molt important" del català en la visita del papa Lleó XIV a Barcelona
BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -
El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha assegurat aquest dilluns que veu "injust" atribuir al Govern la crisi educativa, la qual creu que es porta acumulant en l'última dècada, ha demanat responsabilitat als docents i ha instat els sindicats a continuar parlant sobre els que creu que són problemes de fons del sector.
"Hem assolit dos acords molt importants, que tenen voluntat de posar recursos. Per tant, espero que posant en el centre els alumnes i les famílies, puguem finalitzar bé el curs, per no perjudicar els alumnes i les famílies, i començar bé el curs. En aquest sentit, hem d'anar amb empatia davant tots aquests problemes de fons", ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Dalmau ha qualificat d'obvi que els docents estiguin "enfadats" i entre els problemes de fons, ha destacat l'augment de la burocràcia, l'augment de la complexitat a les aules o la caiguda dels resultats educatius dels alumnes.
Sobre l'escola inclusiva, ha apuntat que s'ha d'"obrir una reflexió com a país" al voltant de la inclusiva, la qual creu que té un bon model i que s'ha d'aprofitar, i ha obert la porta a dotar de noves places l'educació especial.
Preguntat per si va ser un error assolir un acord (el primer) únicament amb CCOO i la UGT, Dalmau ho ha negat: "Jo defenso un país d'acords. L'alternativa a l'acord és el bloqueig".
VISITA DEL PAPA LLEÓ XIV
Preguntat pel fet que el líder de Junts, Carles Puigdemont, demanés que en la visita a Barcelona del papa Lleó XIV d'aquest dimarts i dimecres s'escoltin xiulades de protesta contra el que considera que és un renaixement del catolicisme franquista davant la polèmica de l'ús del català durant la seva visita, Dalmau ha expressat que "així no s'ajuda la llengua".
"Tant de bo tots aquests esforços que es posen per xiular i esbroncar la gent s'haguessin posat per posar places al Consorci de Normalització Lingüística perquè aquestes persones que han arribat a Catalunya haguessin après català. Ens hem trobat el país sense prou places per poder generar aprenentatge de català", ha dit.
Ha afirmat que durant la visita del pontífex hi haurà una presència del català "molt important" i que espera que així sigui en la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família.
PRESUMPTA CORRUPCIÓ
Preguntat per la presumpta corrupció de membres i exmembres del PSOE, Dalmau ha afirmat que hi ha "molt soroll" al voltant d'aquests suposats casos i que s'estan duent a terme maniobres per treure de la Moncloa el president del Govern central, Pedro Sánchez.
Preguntat per si posaria la mà al foc per Sánchez, ho ha assegurat i ha expressat que el dirigent socialista és "el millor" que li ha passat a Espanya en l'última dècada.