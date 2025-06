Dalmau veu "estratègica" la candidatura per a la gigafactoria d'IA a Móra la Nova (Tarragona)

TARRAGONA 20 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha qualificat d'"estratègica" la candidatura formalitzada per Espanya per acollir una de les primeres gigafactories d'intel·ligència artificial (IA) d'Europa a Móra la Nova (Tarragona).

"Un projecte ambiciós per al país i amb un impacte positiu a les Terres de l'Ebre i Tarragona, per aprofundir en la nostra cohesió territorial", ha afirmat en un missatge a X recollit per Europa Press.

A parer seu, és una inversió que reforça la intenció del Govern de recuperar el lideratge econòmic, i augura que "serà un autèntic revulsiu" per a l'ecosistema propi català.