Dalmau subratlla la necessitat de transformar l'administració: "O la reformem o no aguantarà"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha subratllat la necessitat de transformar l'administració pública: "O la reformem o no aguantarà".
Ho ha dit aquest dimarts en la clausura de l'Assemblea General de Pimec, en la qual també ha participat el president de la patronal, Antoni Cañete.
Dalmau ha assenyalat que no es pot "malbaratar l'energia del país, del seu teixit econòmic i del seu teixit empresarial" per aconseguir permisos per impulsar activitats econòmiques.
No obstant això, el conseller ha confiat que aquesta transformació s'assolirà, i ha subratllat que les administracions públiques són "garant de serveis públics i equitat".
"La nostra obligació és desfer l'embolic que s'ha generat" perquè l'administració sigui més eficient, competitiva, dinàmica i amiga de l'activitat econòmica.
CONFIANÇA
Dalmau ha demanat confiança al país, al teixit econòmic i empresarial i "amb el potencial que té", i ha subratllat que res no es construeix des del pessimisme, el derrotisme o el relativisme.
"Soc conscient que el país té problemes i reptes, però també sabem de les potencialitats de Catalunya", ha afegit el conseller.
No obstant això, ha dit que no és una tasca que puguin fer les administracions soles: "El país està fet de la suma de moltes individualitats, sobretot de les empreses".
CAÑETE
Cañete ha celebrat que el govern liderat per Salvador Illa "des del primer moment" va manifestar preocupació per l'excés de burocràcia i ha treballat per solucionar-ho.
Ha agraït a Dalmau la feina que ha fet, i ha recordat la seva proposta perquè l'administració pública sigui "més productiva, àgil, eficaç i eficient".
Per això, ha dit que cal que els treballadors públics tinguin prou recursos per poder fer la seva feina.