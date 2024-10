Dalmau sosté que "no s'entendria" un rebuig d'ERC i els Comuns als pressupostos 2025

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha sostingut que "no s'entendria" que ERC i els Comuns rebutgessin els pressupostos de la Generalitat del 2025 ja que, ha assegurat, són l'eina per fer avançar Catalunya i complir amb els acords.

"Ja passen prou coses al món i hi ha prou inestabilitat, i en un moment en què l'economia va bé després d'uns anys de molta paràlisi, el país necessita estabilitat", ha argumentat en una entrevista d'aquest dimarts a TV3 recollida per Europa Press.

El conseller ha assenyalat que els comptes són necessaris per avançar en el nou finançament català, per la qual ha defensat "reforçar l'agència tributària de Catalunya" per així augmentar els seus recursos i poder recaptar els impostos, com s'especifica en l'acord d'investidura PSC-ERC, en les seves paraules.

D'aquesta manera, s'ha compromès a complir amb el finançament, si bé ha insistit que per fer-ho cal aprovar els pressupostos sense demores: "El nou finançament serà una realitat. Ara, necessitem que se'ns deixi treballar".

En preguntar-li per l'eliminació de la cita prèvia, un dels objectius del Govern que va anunciar a principis d'octubre, ha reivindicat que aquest és un "clam de país" i ha esperat que s'aconsegueixi com més aviat millor.