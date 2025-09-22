Dalmau situa l'auge d'Aliança Catalana en la "frustració" del procés i el marc internacional

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha emmarcat el creixement d'Aliança Catalana en l'"enorme frustració" després del procés i l'auge de l'extrema dreta arreu del món.
"Hem promès gelat de postres cada dia, hem promès 'Magia Borras' i que ho solucionaríem tot, i després de tot, una immensa frustració. Home, tampoc no sé per què ens sorprèn tant que algunes persones s'hagin llançat a l'independentisme radical", ha dit en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press.
Ha assegurat que en els últims 10 anys hi ha hagut partits que han empès els catalans des d'una posició centrada a "posicions cada vegada més als extrems", alhora que ha assenyalat que formacions com Aliança Catalana i Vox són partidàries de les tesis de Trump, que ha dit textualment que estan fent passar un mal moment a la indústria i els treballadors catalans amb la seva política aranzelària.
Per això, ha apostat per confrontar-los i conèixer més les seves opinions: "Què pensen sobre apujar el salari mínim? O sobre si defensar les 37 hores i mitja, sobre si estan a favor del dret a l'avortament o el matrimoni homosexual?", s'ha preguntat.
Finalment, ha defensat que les enquestes, a més de constatar un creixement d'aquestes formacions, també apunten a que el Govern i el PSC són els més ben valorats per resoldre problemes com l'habitatge, la inseguretat o el creixement econòmic, i ha assegurat que ja es nota: "Veiem que les ocupacions a Catalunya estan baixant un 10%, o que els robatoris amb força estan baixant un 13%, doncs això cal explicar-ho".