Dalmau retreu a Puigdemont que qüestioni on era Illa durant les pluges a Tarragona

Afirma que una de les prioritats d'Illa és reobrir els camins rurals
BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha retret aquest dimarts al líder de Junts, Carles Puigdemont, que qüestionés on era el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant l'episodi de pluges a Tarragona d'aquest diumenge i dilluns.
"És una mentida absoluta que el president no fos a Catalunya", ha dit Dalmau en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press en preguntar-li per la publicació de Puigdemont a X, en la qual va preguntar pel parador del socialista i el va acusar de prioritzar, textualment, l'agenda espanyolitzadora a les pluges a Tarragona.
Dalmau ha expressat que l'han decebut les paraules del també expresident de la Generalitat i ha lamentat que posi en dubte on era Illa: "Ens hem acostumat massa a que en determinades situacions d'emergència apareguin 'bulos' i mitges mentides".
Ha explicat que el president era a Catalunya diumenge a la tarda presidint el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) després de tornar de Madrid pel 12-O i que dilluns a primera hora es va desplaçar fins a Tarragona.
AJUTS
Sobre el paquet de 10 milions d'euros d'ajuda directa als municipis anunciat aquest dilluns per Illa, ha assegurat que es farà per procediment d'urgència i que els consistoris tindran "línia oberta" perquè els diners estiguin d'aquí a uns 15 dies als comptes municipals.
Ha explicat que una de les "prioritats" d'Illa és reobrir els camins rurals perquè els ramaders i els pagesos puguin recuperar l'activitat econòmica i ha dit que ho preveu per a la setmana vinent, ja que aquesta setmana els esforços se centraran a recuperar les infraestructures bàsiques i els carrers, en les seves paraules.