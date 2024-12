Dalmau retreu que la "insolidaritat fiscal" de Madrid suposa un problema per a altres comunitats

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha retret que "el model d'insolidaritat fiscal de la Comunitat de Madrid s'ha convertit en un problema per a altres comunitats", alhora que ha apuntat que Catalunya ha de trobar el seu i materialitzar-lo en els pressupostos de la Generalitat del 2025.

"Catalunya ha de trobar el seu model i això es veurà reflectit en els pressupostos, que tindran la màxima capacitat d'inversió", ha afirmat en una entrevista publicada aquest diumenge a 'El Periódico de Catalunya' i recollida per Europa Press.

Ha assegurat que Catalunya està en condicions de recuperar el lideratge que en algun moment, segons ell, ha perdut; i, per a això, el Govern estableix com a obligació "per part d'un govern d'esquerres" el reforç de la seguretat ciutadana i la planta judicial, entre d'altres.

FINANÇAMENT SINGULAR

Sobre el desplegament del pacte del finançament singular, Dalmau ha explicat que en el primer trimestre del 2025 "hi haurà comissions bilaterals i s'abordarà".

Ha apuntat a la necessitat de multiplicar els efectius de l'Agència Tributària per poder-se dotar de les eines necessàries per recaptar els impostos: "Això es començarà a veure a principis del 2025, perquè ara estem en un diàleg amb l'agència tributària espanyola sobre quina és la millor modalitat per fer-ho".

Així mateix, ha reivindicat que el Govern vol "volar al món des de Barcelona", cosa que ha de ser compatible amb, en les seves paraules, les màximes exigències ambientals.