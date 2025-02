Dalmau retreu a Ayuso les crítiques a la condonació del FLA: "Són d'una profunda insolidaritat"

Considera "insuficient" les 190 places que s'obriran per gestionar l'agència tributària catalana

BARCELONA, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha retret a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, les seves crítiques a la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA): "Són d'una profunda insolidaritat amb la resta de territoris d'Espanya".

"També amb moltes comunitats governades pel Partit Popular", ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press després de les declaracions aquest dilluns d'Ayuso en què va expressar, textualment i entre d'altres, que el Govern d'Espanya vol imposar a punta de pistola a la resta de comunitats autònomes la condonació del deute de Catalunya pactant amb els que l'enfonsen.

Preguntat per l'oposició del PP a l'acord, ha carregat contra la formació per instal·lar-se en la política de "la brega constant".

Quant a les mesures acordades en la Comissió Bilateral d'aquest dilluns, ha afirmat que amb l'augment dels Mossos i unitats judicials l'executiu català s'ha de "congratular perquè dona resposta a un problema de fons" i, preguntat sobre si creu que el PSC podrà acabar la legislatura, ha manifestat, textualment, que serà llarga.

Sobre l'estat del català, a més d'incidir en el pla de xoc per reforçar la xifra de cursos i places, ha indicat que el Govern també treballa en dues vies: el seu reconeixement europeu i l'enfortiment de l'"ecosistema audiovisual" a Espanya amb més presència del català.

ESTALVI DEL FLA PER A HABITATGE O SERVEIS PÚBLICS

En una entrevista posterior a TV3, i preguntat per la petició dels Comuns perquè el muntant estalviat amb el FLA es destini a habitatge, ha indicat que "és un dels objectius", després d'afegir que també el volen destinar, en les seves paraules, a recuperar el dret econòmic, abordar el problema de la seguretat i reformar els serveis públics.

També ha manifestat que, malgrat que considera que hi ha avenços per a la creació de l'agència tributària catalana, veu "insuficients" les 190 places que es van anunciar la setmana passada per gestionar-la i ha afegit que durant aquest any estan començant a posar les bases de com han de ser aquestes convocatòries.