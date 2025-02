Dalmau respon a Ayuso: "No estem per la política espectacle als platons de televisió"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha respost a la proposta de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de tenir un debat televisiu amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, per abordar el finançament autonòmic: "Nosaltres no estem per la política espectacle als platons de televisió", ha dit Dalmau.

"Només demano que siguem seriosos en aquest debat", ha declarat als mitjans aquest dimarts abans de la inauguració de la fira audiovisual Integrated Systems Europe (ISE), que s'allargarà fins divendres al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Dalmau ha apostat per la política útil i el servei a les persones, i ha defensat un "debat de forma oberta" amb el conjunt de presidents autonòmics, inclosa Ayuso, en la ronda de visites que està celebrant Illa.

A parer seu, que Catalunya vulgui recuperar el lideratge de l'economia espanyola no ha de fer "por a ningú", i ha apostat per un model de prosperitat economia compartida davant l'acumulació insolidària.

En una entrevista del 'Programa de AR', recollida per Europa Press, Ayuso va instar Illa a debatre en un plató de televisió per parlar amb transparència i "amb tranquil·litat i amb la veritat" sobre el finançament autonòmic i la condonació del deute a les comunitats autònomes.