Dalmau remarca que ERC és "imprescindible" perquè Catalunya tingui Pressupostos

David Zorrakino - Europa Press
Espera que la situació de Rodalies sigui "un punt d'inflexió per arreglar" la xarxa
BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha remarcat que ERC és "imprescindible" perquè s'aprovin Pressupostos a Catalunya per a l'any 2026 i ha assenyalat que l'acord amb els Comuns no és prou per treure endavant els comptes pel que, ha afegit, és important que ERC estigui en l'equació.
En una entrevista concedida a aquest dissabte a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha destacat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es va comprometre aquest divendres amb la recaptació de l'IRPF a Catalunya, condició imposada per ERC per a l'aprovació de pressupostos i Dalmau ha dit que això "acabarà passant".
Preguntat per la postura de la vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha matisat que l'actitud de col·laboració entre el Govern i el Govern central també és "una actitud d'exigència".
"Jo estic convençut que serem capaços de trobar la via per complir els acords", ha insistit, i ha demanat un exercici de generositat per aprovar uns comptes que considera necessaris per a Catalunya després de l'acord entre el Govern i els Comuns, del que ha destacat la seva importància per a Catalunya.
"Ens deixarem la pell, treballarem, complirem els compromisos. Amb els republicans hem complert tot el que ens havíem proposat i hem de ser prudents fins que es pronunciïn públicament", ha sentenciat.
JUNTS
Preguntat per la relació del PSC amb Junts ha dit que el futur de la legislatura passa ara per la "relació que hi ha després dels acords d'investidura amb els Comuns i ERC", però ha afegit que el Govern no pot tancar-se a pactes de país amb Junts.
Així, ha lamentat que Junts no s'integrés en el Pacti Nacional per la Llengua: "Són una formació política rellevant, han fet contribucions importants al país", ha destacat.
RODALIES
Sobre la situació de la xarxa de Rodalies després de l'accident que va acabar amb la mort d'un maquinista en pràctiques a Gelida (Barcelona) el passat 20 de gener, ha explicat que "han estat dies durs" no només per aquest motiu sinó també per la baixa mèdica d'Illa i les inundacions en punts del país que també van deixar un home mort.
Així mateix ha esperat que malgrat viure's un moment complicat, espera que aquest hagi servit per "assentar les bases d'un punt d'inflexió per arreglar d'una vegada per totes el sistema ferroviari del país".
Ha explicat que Illa ha estat informat de les decisions durant la seva baixa i ha defensat que "la seguretat sempre ha estat darrere" de les decisions preses pel Govern.
Així mateix, ha defensat que l'actitud del ministre de Transports, Óscar Puente, ha estat de "col·laboració, algú que es feia càrrec de la situació".