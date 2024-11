Dalmau reivindica els grans acords i el diàleg social "perquè l'economia funcioni"

Demana complir amb l'"obligació ètica, moral i econòmica" de fer que la prosperitat sigui compartida

BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha reivindicat aquest dilluns els grans acords i els avenços en el diàleg social "perquè l'economia funcioni".

Ho ha fet durant l'obertura del 44è congrés confederal de la UGT, que se celebra a Barcelona fins dimecres, en el qual Pepe Álvarez opta a la reelecció com a secretari general del sindicat.

"També amb la patronal hem compartit moltes vegades la necessitat de fer grans acords i d'avançar en el diàleg social perquè l'economia funcioni", ha expressat.

Dalmau ha demanat que, davant els que considera bons resultats econòmics, es compleixi amb l'"obligació ètica i moral, però també econòmica" de fer que la prosperitat que es genera sigui compartida, perquè és, en la seva opinió, la manera de garantir el funcionament de la democràcia.

Ha reconegut als sindicats que "han estat empenyent perquè la vida de la gent, al capdavall, sigui una vida millor" i ha afirmat --textualment-- que darrere cada millora laboral es millora la vida de persones concretes, que no tenen més patrimoni que el patrimoni de tots, que és el patrimoni públic i dels poders públics, per poder avançar.

Al congrés hi han acudit la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz; els ministres Luis Planas, Jordi Hereu i Elma Saiz; el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Filo Cañete.

També hi participaran el president de la Ceoe, Antonio Garamendi; el secretari general de CCOO, Unai Sordo; el director general de l'OIT, Gilbert F. Houngbo, i el secretari general de la CSA, Rafael Freire.

CONGRÉS A BARCELONA

Dalmau ha celebrat que el congrés del sindicat tingui lloc a Barcelona i a Catalunya, i ha garantit el compromís del Govern i de la societat catalana en l'acompanyament als avenços socials dels quals Catalunya, ha afirmat, "ha estat l'avantguarda".

Des de l'"agost del 1888 no hi ha hagut ni una sola lluita laboral, ni una sola conquesta social, ni un sol avenç en democràcia al nostre país, a Barcelona, a Catalunya i a Espanya, on no hi hagi hagut un sindicalista, i sobretot un sindicalista de la UGT participant-hi", ha afegit.