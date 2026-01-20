Dalmau protagonitzarà la sessió de control en el següent ple per l'hospitalització d'Illa

David Zorrakino - Europa Press
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, protagonitzarà la sessió de control en el ple del Parlament la setmana vinent, arran de l'hospitalització del president de la Generalitat, Salvador Illa.
Segons han explicat fonts parlamentàries aquest dimarts Dalmau serà, per tant, l'encarregat de respondre a les preguntes dels grups, adreçades al president, abans de passar a les preguntes per als consellers del Govern.
El president català, ingressat des de dissabte a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, pateix una osteomielitis púbica provocada per un bacteri, l''Streptococcus dysgalactiae', i presenta una "evolució clínica molt favorable", tot i que s'espera que hagi de reposar durant almenys dues setmanes, segons va informar dilluns l'equip mèdic que l'atén.